В ВОЗ напомнили о пользе физической активности

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства стран поощрять физическую активность для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. В докладе, опубликованном в среду, она предупредила, что отсутствие мер в этой сфере может привести к тому, что к 2030 году эти недуги разовьются у почти 500 млн человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если правительства не предпримут срочные шаги для поощрения большей физической активности населения, то у почти 500 млн человек разовьются сердечно-сосудистые болезни, ожирение, диабет и другие неинфекционные заболевания, связанные с отсутствием такой активности, и это будет обходиться с 2020 по 2030 год [из-за дополнительных затрат на лечение] в $27 млрд ежегодно", - говорится в докладе.

Эксперты ВОЗ, проанализировавшие данные из 194 стран, пришли к выводу, что "в целом прогресс в этой области является медленным" и государства должны "ускорить разработку и осуществление политики, направленной на повышение уровня физической активности". Согласно докладу, менее половины стран разработали соответствующую политику, менее чем в 40% она действительно осуществляется. В 30% государств имеются руководства по физической активности для всех возрастных групп, и менее чем в 40% действуют дорожные стандарты, направленные на повышение безопасности велосипедистов и пешеходов.