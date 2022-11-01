Президент Финляндии обсудил со Столтенбергом ратификацию членства в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник вопрос ратификации членства в альянсе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Дискуссия была сосредоточена на процессе ратификации членства Финляндии в НАТО, будущей роли Финляндии как страны-члена НАТО и важности продолжения перевозок зерна в Черном море", - сообщил Ниинистё в Твиттере.

Кроме того, Ниинистё и Столтенберг обсудили "агрессивную войну России против Украины".

Из 30 стран-членов НАТО членство Финляндии и Швеции в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.