Анкара предупредила ООН о навигационном риске из-за срыва «зерновой сделки»

Корабли с зерном, ожидающие досмотра у входа в Стамбульский пролив из-за ситуации с «зерновой сделкой», создают риски для судоходства в проливе. Об этом заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Корабли, стоящие на якоре у Стамбульского пролива, представляют опасность для судоходства», - сказал посол в ходе выступления на заседании СБ ООН.

Постпред сообщил, что по состоянию на утро понедельника в районе Стамбульского пролива находились 97 загруженных судов и 15 прибывающих судов.

Синирлиоглу назвал зерновую инициативу «успешным шагом» и подчеркнул необходимость ее продолжения.

По его словам, благодаря этому соглашению, Всемирная продовольственная программа смогла вмешаться до того, как в некоторых странах не начался острый дефицит продовольствия.

Он отметил также, что «дети во всем мире, от Афганистана до Эфиопии, от Сомали до Йемена» не столкнулись с голодом именно благодаря Черноморской зерновой инициативе.

Посол предупредил, что транспортируемое по «зернового коридору» продовольствие крайне необходимо по мере приближения зимы.

Он заявил, что рост цен на продукты питания в первую очередь затронет наиболее уязвимые слои населения, поскольку инфляция приводит к росту стоимости жизни.