Что мешает латиноамериканцам в Аризоне голосовать на промежуточных выборах? (ФОТО)

ФИНИКС/Trend/ - Более 45 процентов имеющих право голоса латиноамериканцев в Аризоне не зарегистрировались для участия в промежуточных выборах, запланированных на 8 ноября.

Об этом сказала Trend в понедельник директор национальной некоммерческой организации Mi Familia Vota штата Аризона Каролина Родригес-Грир в кулуарах брифинга по промежуточным выборам для иностранных журналистов в Финиксе.

«Когда мы говорим с избирателями и предлагаем им помощь в регистрации, они выражают нам благодарность. Они говорят, что процесс запутанный, не знают, куда идти. Мы предоставляем обширную информацию на испанском языке, особенно здесь, в Аризоне. Люди очень заняты, работают на двух-трех работах, чтобы получить достаточно средств для продуктов питания. Поэтому ну них нет времени думать о регистрации, о следующих выборах. Одна из проблем в США заключается в том, что у нас 50 штатов, и в зависимости от штата доступ к голосованию, регистрация избирателей могут существенно различаться. Кроме того, голосование проходит в будние дни, когда люди работают», — сказала она.

Родригес-Грир считает, что промежуточные выборы не так популярны, потому что это не президентские выборы.

Общее число избирателей, зарегистрированных в Аризоне, составляет 4 545 950 человек, из которых 857 207 избирателей-латиноамериканцев, что составляет 19 процентов зарегистрированных избирателей Аризоны.

Население Аризоны составляет 7 276 316 человек, из которых 2 306 592 человека, или 31,7 процента, составляют латиноамериканцы. Около 1 530 910 латиноамериканцев в Аризоне достигли избирательного возраста.

Процент зарегистрированных и незарегистрированных латиноамериканских избирателей в Аризоне составляет 54,8 и 45,2 процента соответственно.

«К сожалению, в 2022 году нам приходится стучать в каждую дверь, чтобы достучаться до избирателей. Но какие бы ни были выборы, мы должны участвовать. Я не думаю, что люди не хотят голосовать, они заняты зарабатыванием денег, и мы хотим поставить это во главу приоритетов, чтобы каждый имел возможность голосовать и защищать демократию в этой стране. Я верю, что на этих промежуточных выборах мы увидим больше голосов, потому что люди хотят быть уверены, что их голос будет услышан», — сказала она.

Родригес-Грир предупредила, что демократия в Америке находится под угрозой, особенно здесь, в Аризоне.

«Жители Аризоны хотят видеть губернаторов, которые сделают жизнь лучше в Аризоне для всех людей, а не выборочны. Я рекомендую всем, кто хочет, чтобы латиноамериканцы голосовали за них, больше работать», — добавила она.