Месси рассказал о давлении на семью во время чемпионата мира — 2022 в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что его семье очень тяжело дается чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за давления на национальную команду, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Южноамериканская команда уступила в первом туре группового этапа сборной Саудовской Аравии (1:2). Во втором матче аргентинцы переиграли Мексику (2:0).

«Мой сын Матео ушел со стадиона в слезах после первой игры (против Саудовской Аравии), а Тьяго сказал мне, что если мы выиграем два оставшихся матча, то пройдем в плей-офф.

Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь судьба выхода в плей-офф зависит от нас.

Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней», — приводит слова футболиста Mirror.

Благодаря победе над мексиканцами сборная Аргентины сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. С тремя набранными очками она занимает второе место в группе С.

Лидерами квартета является сборная Польши, на счету которой четыре очка. Третье место занимает команда Саудовской Аравии (три), а четвертое — Мексика (одно).

В третьем туре группового раунда, в котором решится судьба путевок в плей-офф в этой четверке, аргентинцы сыграют со сборной Польши, а мексиканцы — с командой Саудовской Аравии.