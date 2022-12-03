Три судна доставят украинское продовольствие в Китай, Болгарию и Италию

Из украинских портов в пятницу вышли три сухогруза с кукурузой и семенами подсолнечника, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"2 декабря три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 106 500 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Aspasia Luck перевозит в Китай 63 тыс. тонн кукурузы, судно Sea Inspiration доставит в Италию 26,5 тонн кукурузы. Сухогруз Lady Perla переправит 17 тыс. тонн семян подсолнечника в Болгарию.

В украинские порты также направляются три судна, которые 2 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 2 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 12 713 836 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1031 судна: 515 на прибытие в украинские порты и 516 - на выход из них", - отмечается в сообщении.