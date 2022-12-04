Лукашенко заявил, что военные Белоруссии и РФ ведут подготовку как единая армия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы республики и России проходят подготовку к отражению возможной агрессии извне "как единая группировка, единая армия", передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в субботу в Минске.