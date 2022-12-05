Запуск японской лунной миссии Hakuto-R запланировали на 7 декабря

Запуск к Луне автоматического космического корабля Hakuto-R японской компании ispace может быть предпринят 7 декабря, сообщило специализированное издание Next Spaceflight, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск уже дважды переносился в связи техническими проблемами с ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

По последним данным, запуск планируется провести 7 декабря в 06:04 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса SLC-40 на базе космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Предстоящая миссия является полностью частной. Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических аппаратов для создания посадочных устройств.