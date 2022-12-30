В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Трехдневный траур объявлен в Бразилии в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Документ опубликован в четверг в правительственном вестнике Diário Oficial da União, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Объявляется официальный общенациональный траур продолжительностью три дня с даты публикации настоящего указа в связи со смертью Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста", - говорится в тексте указа.

В пресс-службе уходящего президента страны Жаира Болсонару подчеркивают значимость феномена Пеле для всего мирового спорта. "Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался", - говорится в публикации в Twitter правительства.

Пеле умер 29 декабря в частной сан-паулуской клинике, куда поступил за месяц до того в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года. Гражданская панихида по футболисту пройдет 2 января на стадионе его родного футбольного клуба "Сантос" в штате Сан-Паулу. Ожидается, что после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, где живет его столетняя мать Селесте Арантис. Во вторник, 3 января, экс-футболист будет похоронен на территории некрополя "Экуменика", занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрыта для гостей и официальных лиц. На этом же кладбище покоятся друзья и родные экс-форварда.