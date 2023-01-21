Джордж Сорос подкупил более 253 СМИ по всему миру - Fox News

БАКУ /Trend/ - Известный американский миллиардер Джордж Сорос, фонд которого многие страны мира признают спонсором революций, столкновений и волнений, направленных против власти, заподозрен в подкупе 253 СМИ по всему миру.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на исследование MRC Business. В исследование фигурируют такие влиятельные СМИ как Washington Post, Bloomberg, CNN, NBC, CBS и NPR. Как отмечается, стало известно, что миллиардер в течение многих лет платил в общей сложности 131 миллиона долларов с 2016 по 2020 год 54 влиятельным деятелям медиа, чтобы они освещали события так как хочет он.

Fox News сообщает, что оплаты производились через группы, которые финансировались Джорджем Соросом.

«Более 32 миллиардов долларов, которые миллиардер Джордж Сорос вложил в свои организации для распространения своей радикальной программы «открытого общества» в отношении абортов, марксистской экономики, антиамериканизма, прекращения финансирования полиции, экологического экстремизма и фанатизма ЛГБТ по всему миру, принесли дивиденды», - пишут аналитики MRC Business Джозеф Васкес и Даниэль Шнайдер.

Как отмечается, многие деятели СМИ связаны с Соросом через Комитет защиты журналистов (CPJ), который получил 2,7 миллиона долларов от групп, поддерживаемых Соросом. MRC приводит примеры того, как несколько членов правления CPJ защищали Сороса.