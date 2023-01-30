SpaceX в понедельник запустит на орбиту третью за месяц партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с очередной партией из 49 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в 08:34 по времени Тихоокеанского побережья США.

Первоначально его планировалось провести 29 февраля, однако он был отложен на сутки "в целях завершения предстартовых проверок", сообщила компания.

Он станет 71-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в текущем месяце. SpaceX уже запустила почти 3,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 3,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.