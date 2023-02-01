В 500 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха в ряде районов Таиланда в среду в несколько раз превысило допустимый уровень. Об этом свидетельствуют данные мониторинга World's Air Pollution ("Мировое загрязнение воздуха"), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пяти областях страны индекс качества воздуха вырос до коричневого уровня (опасный). При норме 50 пунктов он составляет от 309 до 515. Еще в 70 областях - до фиолетового (очень нездоровый), то есть может оказывать негативное влияние на здоровье всех людей, варьируясь от 202 до 288 пунктов. Дети и люди с такими респираторными заболеваниями, как астма, должны ограничить продолжительность пребывания на открытом воздухе.

В 40 районах Бангкока и соседних провинций индекс повышен до красного уровня (нездоровый) и составляет от 151 до 200 пунктов.

Показатель качества воздуха в целом в Таиланде в среднем составляет 254 пункта.