Федор Емельяненко проведет прощальный бой на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет бой-реванш против американца Райана Бейдера за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Поединок пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 5 февраля и станет прощальным для российского бойца.

Легендарный россиянин по прозвищу "Последний император" выйдет на свой 48-й бой в профессиональной карьере в ММА. Его карьера началась почти 23 года назад.

Решение выступить в прощальном поединке против Бейдера было встречено любителями единоборств неоднозначно. Но Емельяненко был уверен в выборе и обосновывал его желанием провести чемпионский бой перед уходом из спорта.

"Я хочу побиться с чемпионом, - отмечал Емельяненко в интервью ТАСС. - Потому что я выиграл два боя до этого. Я хочу биться с чемпионом и благодарен, что мне этот бой дали. Хотелось бы взять реванш".

Первый поединок, который состоялся четыре года назад, завершился за 35 секунд, Бейдер победил техническим нокаутом. "Для меня является честью то, что я проведу против Федора последний бой в его карьере, - сказал Бейдер ТАСС. - Федор Емельяненко - легендарный человек в нашем виде спорта, мы уже дрались один раз. Теперь он хочет взять у меня реванш, я понимаю его мотивацию. Уверен, весь мир будет следить за нашим поединком".

По информации ТАСС, Bellator рассматривал несколько вариантов соперников для последнего боя Емельяненко. В частности, в списке был бразилец Фабрисио Вердум, также побеждавший россиянина. Но сам Емельяненко выбрал Бейдера. Этот бой стал делом принципа.

Перед первым боем Емельяненко и Бейдера у россиянина возникли серьезные проблемы со здоровьем, о которых стало известно только впоследствии. Перед реваншем он долго не мог получить американскую визу, паспорт с ней Емельяненко привезли за несколько часов до вылета в США.

За день до боя российский боец на церемонии взвешивания оказался тяжелее Бейдера - 107,1 кг против 106,3 кг. С высокой долей вероятности россиянин сделает ставку в поединке на свою скорость и точное единичное попадание либо на короткую комбинацию. Козырь Бейдера - затяжной бой, в котором он может быть выносливее оппонента. Но как бы ни закончился поединок, Емельяненко уже заявил, что уходит из спорта окончательно и не собирается больше нигде выступать.

Бейдеру 39 лет, на его счету 30 побед и 7 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 6 поражений, 1 поединок был признан несостоявшимся. Последний бой он провел в октябре 2021 года, победив американца Тимоти Джонсона нокаутом в первом раунде. Емельяненко также является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко является президентом Союза ММА России.