Лавров прибыл с визитом в Ирак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в воскресенье с рабочим визитом в Багдад, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Это первый пункт очередного турне главы МИД России, в ходе которого он также посетит Мали, Мавританию и Судан.

По прибытии прошла встреча главы МИД РФ с заместителем министра иностранных дел Ирака Абдельрахманом Хусейни.

Ожидается, что Лавров встретится с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом, премьером страны Мухаммедом ас-Судани, председателем Совета представителей Ирака Мухаммедом аль-Халбуси и иракским коллегой Фуадом Хусейном. Кроме того, запланирована встреча с бывшим премьером Ирака Нури аль-Малики.

Предыдущая поездка Лаврова в Ирак прошла в 2019 году.

Ожидается, что стороны уделят внимание вопросам двусторонних отношений в различных сферах, включая экономику, международной и региональной проблематике, в том числе в зоне Персидского залива и в регионе Ближнего Востока в целом, где все еще сохраняется высокий конфликтный потенциал.