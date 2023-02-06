В Мельбурне в результате пожара практически разрушился буддийский храм

Буддийский храм в Мельбурне практически уничтожен во время пожара. Об этом в понедельник сообщает радиостанция ABC со ссылкой на департамент экстренных служб штата Виктория, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

По словам главы ведомства Пола Фостера, для ликвидации огня, охватившего здание в ночь на 6 февраля, были мобилизованы более 150 пожарных. "Храм очень серьезно поврежден, <...> и мы пока не смогли полностью проверить все помещения из-за структурной нестабильности здания, но, судя по всему, в нем никого не было", - сказал он, отметив, что причина возгорания пока не установлена. Министр сообщил, что в результате пожара большая часть стен здания сильно повреждена и "находится на грани полного разрушения".

Из-за сильного задымления жителей домов, примыкающих к храму, эвакуировали, а район пожара был перекрыт сотрудниками полиции и экстренных служб.

Буддийский храм Яркой Луны, расположенный в районе Спрингвейл-Cаут на юго-востоке Мельбурна, построили в 1990 году группой верующих, в течение 10 лет собиравших деньги на покупку участка и строительство здания. Позднее храм стал одной из достопримечательностей города и ежегодно принимал несколько тысяч туристов и паломников со всего мира.