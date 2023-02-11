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В ФРГ пообещали выдать визы пострадавшим от землетрясения, имеющим родных в Германии

В мире Материалы 11 февраля 2023 21:47 (UTC +04:00)
В ФРГ пообещали выдать визы пострадавшим от землетрясения, имеющим родных в Германии

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МВД и МИД Германии договорились об упрощенной выдаче виз пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, которые имеют родственников в ФРГ. Об этом сообщила в субботу газета BILD am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет об оказании помощи нуждающимся. Мы хотим добиться того, чтобы турецкие или сирийские семьи в Германии могли перевезти к себе без лишней бюрократической волокиты своих ближайших родственников из зоны бедствия, с тем чтобы последние могли у нас найти кров и получить медицинскую помощь", - приводит издание слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер.

По ее словам, речь идет об ускоренной выдаче обычных краткосрочных виз сроком на три месяца. "Мы это сделаем возможным вместе с МИД", - отметила министр.

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