Над Канадой сбили неопознанный объект

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Об этом в субботу сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. NORAD сбило объект над Юконом", - заявил он, добавив, что объект был сбит американским истребителем F-22.

Кроме того, Трюдо заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию вокруг сбитого над Канадой неопознанного объекта. По его словам, "теперь канадские военные обнаружат и проанализируют обломки объекта".

Ранее телеканал Global News сообщил, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки отслеживает перемещение одного или двух объектов в небе над территорией Северной Канады. По данным его источников, это "могут быть шары-шпионы".