В Молдавии планируют утвердить новое правительство до 16 февраля

Новый состав правительства Молдавии во главе с бывшим секретарем Совета безопасности Дорином Речаном планируется утвердить до 16 февраля. Как заявил вице-спикер парламента республики Михай Попшой, такая договоренность была достигнута на состоявшейся в понедельник встрече Речана с депутатами правящей Партии действия и солидарности (ПДС), передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Состоялась встреча с кандидатом в премьеры, вся фракция имела возможность задать ему вопросы в области экономики, европейской интеграции, национальной безопасности. И мы уверены, что в кратчайшие сроки, скорее всего, в четверг, нам удастся представить правительство", - заявил в эфире телеканала TV8 Попшой, который является вице-председателем ПДС.

Ранее спикер парламента и лидер правящей партии Игорь Гросу заявил, что ПДС, контролирующая большинство мест в законодательном собрании, окажет поддержку программе и составу нового правительства. Он также сообщил, что многие бывшие члены кабинета Натальи Гаврилицы войдут в новое правительство, однако в его структуре возможно произойдут изменения. В частности, появится министерство энергетики, которое, по словам Гросу, "станет стратегическим". В прежнем кабинете этими вопросами занималось министерство инфраструктуры и регионального развития во главе с вице-премьером Андреем Спыну, который в понедельник назначен генеральным секретарем аппарата президента. Он занял пост вице-премьера в правительстве Гаврилицы в июле 2021 года, в октябре того же года он провел переговоры с "Газпромом" о продлении договора на поставки газа в республику. После того, как за полтора года тарифы на него в республике выросли более чем в семь раз, представители оппозиционных партий возложили на Спыну ответственность за кризис в энергетике.

Кадровые перестановки в руководстве Молдавии начались после отставки кабинета Гаврилицы, которая заявила о своем уходе 10 февраля после совещания в администрации президента. Премьер отказалась назвать причины отставки, но уже через два часа Санду выдвинула на этот пост Речана. Его кандидатура должна быть утверждена парламентом.