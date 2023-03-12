Истинное лицо Франции: корсиканцам запретили использовать родной язык

БАКУ /Trend/ - Суд Корсики запретил использование корсиканского языка в государственных учреждениях французского острова, сообщает Trend.

Решением суда в четверг Ассамблее Корсики было запрещено использование этого языка во время дебатов, поскольку это противоречит конституции.

Принятое решение является следствием того, что администрация Эммануэля Макрона вела переговоры с местными политиками о предоставлении Корсике большей автономии. Иск был подан префектом Корсики, высшим должностным лицом центрального правительства на острове.

Агентство ЮНЕСКО по культуре считает, что корсиканский язык, который похож на стандартный итальянский и на котором говорят около 150 000 человек, находится под угрозой исчезновения.

Таким образом, это решение вызвало большое недовольство среди корсиканцев. В результате вспыхнули протесты. Франция в очередной раз продемонстрировала свое истинное, лицемерное отношение к вопросу прав человека. Это типичный случай дискриминации и нарушения международного права.