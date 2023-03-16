МАГАТЭ заявило о пропаже около 2,5 тонн урана с ливийского полигона

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили, что около 2,5 тонны урана пропали с ливийского полигона. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление генерального директора организации Рафаэля Гросси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

14 марта во время проверки инспекторы МАГАТЭ "обнаружили, что отсутствуют 10 бочек, содержащих приблизительно 2,5 тонны природного урана в форме уранового концентрата, которые, согласно заявлению [Ливии], должны были находиться там", приводит агентство слова гендиректора.

По его словам, МАГАТЭ проведет "дальнейшие мероприятия", чтобы установить обстоятельства вывоза и местонахождения урана. Глава агентства выражает беспокойство потенциальными последствиями случившегося для ядерной безопасности, передает Reuters.