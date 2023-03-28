Ким Чен Ын распорядился увеличить производство материалов для ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны. Об этом сообщило во вторник агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для полного выполнения плана ЦК [Трудовой партии Кореи] по увеличению количества ядерного оружия необходимо на перспективу расширить производство оружейных ядерных материалов и дать толчок к продолжению производства мощного ядерного оружия", - сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР также подчеркнул, что развитие ядерного потенциала необходимо для защиты суверенитета. "Мы должны продолжать стремиться к постоянному укреплению наших ядерных сил", - добавил он.

Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын сделал заявления в ходе инспекции работ по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты.