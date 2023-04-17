Twitter будет ограничивать видимость нарушающих правила сообщений

Социальная сеть Twitter в понедельник сообщила, что начнет ограничивать видимость публикаций, нарушающих правила платформы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Скоро мы добавим общедоступные пометки к твитам, которые были признаны потенциально нарушающими наши правила, информируя вас о том, что мы ограничили их видимость", - говорится в сообщении в официальном блоге соцсети.

Свое решение Twitter объясняет стремлением сохранить право пользователей на выражение своих мыслей и идей без цензуры.

27 октября Илон Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки компании он уволил членов руководства, а через некоторое время сократил штат практически вдвое. Маск неоднократно заявлял о том, что выступает против жесткой цензуры в Twitter, и пообещал восстановить права пользователей, чьи учетные записи были заблокированы из-за их высказываний.