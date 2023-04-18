Более 10 человек погибли при пожаре на промышленном объекте в Китае

По меньшей мере 11 человек погибли в провинции Чжэцзян на востоке КНР в результате пожара на одном из местных промышленных объектов. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, возгорание возникло в понедельник примерно в 14:00 по пекинскому времени в уезде Уи, административно подчиняющемся городу Цзиньхуа.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, медики и полиция. Власти организовали спасательные работы. Причина ЧП выясняется, ведется следствие.