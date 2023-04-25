В Молдавии надеются начать переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году

Власти Молдавии надеются, что решение о начале переговоров о вступлении республики в Евросоюз будет принято до конца 2023 года. Об этом во вторник заявил спикер парламента республики Игорь Гросу на конференции глав парламентов стран Евросоюза в Праге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша цель - добиться признания устойчивого и значительного прогресса, которого добивается страна в своих усилиях по приближению к законодательству и практике Европейского союза, выполняя рекомендации Европейской комиссии. Мы хотим, чтобы комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры с Молдавией о вступлении в ЕС. Наш непосредственный приоритет - добиться единогласного решения о начале переговоров до конца 2023 года", - цитирует Гросу парламентская пресс-служба на сайте законодательного органа Молдавии.

На прошлой неделе МИД Молдавии передал главе директората ЕС по вопросам соседства и расширению Герту-Яну Купману отчет о соответствии критериям для начала переговоров о вступлении в ЕС. Документ содержит данные о достижениях в реформах госструктур, а также об устранении прошлых замечаний со стороны Брюсселя.

Ранее глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс посоветовал молдавскому руководству не торопиться и уделять больше внимания качеству выполнения требований, которые предъявлены стране. Он отметил, что этот процесс выйдет за рамки мандата одного правительства или парламента. И здесь важна поддержка этого процесса со стороны большинства граждан страны.