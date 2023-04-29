Министры цифровизации G7 обсудят применение ИИ, сети 6G и безопасность подводных кабелей

Заседание министров цифровизации и технологий стран Группы семи (G7) открывается в субботу в Такасаки (префектура Гумма). Встреча продлится два дня, по ее итогам стороны должны принять совместное заявление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ожидается, одной из основных тем обсуждения станет искусственный интеллект (ИИ) и нейросети ввиду растущей популярности таких технологий, к примеру чат-бота ChatGPT. "Содействуя развитию ИИ, важно продумать соответствующие правила, поскольку могут возникнуть риски в зависимости от того, как он будет использоваться. Мы хотели бы составить итоговый документ о конкретных мерах по реализации общего видения каждой страны для содействия распространению надежного ИИ", - отметил на пресс-конференции 28 апреля министр по административным делам и коммуникациям Японии Такэаки Мацумото.

Министры "семерки", по данным телеканала NHK, в ходе встречи намереваются принять план действий по искусственному интеллекту и представить концепцию ответственного использования "ИИ, которому можно доверять". Стороны также подчеркнут потенциальную угрозу создания при помощи ИИ и распространения заведомо ложной информации. В перспективе страны G7 рассчитывают представить конкретные законодательные инициативы, направленные на регулирование области нейросетей и ИИ.

Еще одним важным вопросом, который предстоит обсудить, станет безопасность и развитие сети подводных кабелей. В частности, это связано с уязвимостью такой инфраструктуры в случае стихийных бедствий или конфликтов. Кроме того, страны "семерки" намерены выразить поддержку инвестированию в развитие сетей подводных кабелей, в том числе с целью поддержать небольшие островные государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развивающиеся страны, которые отстают от других в этой сфере.

Помимо этого, на повестке дня встречи - поддержка цифровой инфраструктуры развивающихся стран, меры противодействия кибератакам, обеспечение надежного и свободного распространения данных в сетевом пространстве, формирование видения следующего поколения высокоскоростной связи 6G, снижение энергопотребления и другие вопросы.

Япония в 2023 году председательствует в G7. Саммит лидеров "семерки" с 19 по 21 мая примет Хиросима - город, который 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке.