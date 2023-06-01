Швеция ужесточила антитеррористическое законодательство

БАКУ /Trend/ - Поправки к шведскому закону о терроризме, которые рассматриваются как важная часть процесса одобрения Турцией заявки Стокгольма на членство в НАТО, в четверг вступили в силу в королевстве, передает Trend.

Они предусматривают введение уголовной ответственности за участие в террористических группировках, что подразумевает любую деятельность, направленную на "продвижение, укрепление и поддержку" подобных организаций.

Согласно обновленному законодательству, за такую деятельность предполагается наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Если преступление считается особенно серьезным, то срок отбывания наказания может варьироваться от двух до восьми лет. Если преступник возглавил террористическую организацию, его могут приговорить к тюремному сроку продолжительностью не менее двух и не более 18 лет или же к пожизненному заключению.

Финансирование участия в террористической организации, публичное подстрекательство к террористической деятельности и вербовка для совершения преступления также будут подвергаться уголовному преследованию.