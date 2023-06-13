Встреча Байдена и генсека НАТО перенесена на 13 июня

БАКУ /Trend/ - Встреча президента США Джо Байдена с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом, которая была запланирована на понедельник, была перенесена на вторник, 13 июня, сообщили в пресс-службе Белого дома, передает Trend.

Было отмечено, двусторонняя встреча Байдена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прием в Белом доме для руководителей дипломатических миссий США перенесены на завтра.

Причины переноса встречи Белый дом не уточнил.