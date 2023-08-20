Главы МИД Узбекистана и Венгрии подписали соглашение об авиасообщении

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Узбекистана и Венгрии, а именно Бахтиёр Саидов и Петер Сийярто, подписали соглашение в Будапеште об установлении регулярных авиационных связей между столицами двух стран. Эту информацию подтвердил глава МИД Узбекистана, Бахтиёр Саидов, передает Trend.

"Я провел важные переговоры с моим уважаемым коллегой, министром иностранных дел и торговли Венгрии, Петером Сийярто. Наши обсуждения охватили разнообразные актуальные вопросы, включая расширение взаимной торговли и инвестиций. Кроме того, мы подписали документ о воздушном сообщении между правительствами наших стран, который предусматривает установление прямых авиарейсов между Ташкентом и Будапештом", - заявил Саидов.

Эти переговоры и подписание соглашения прошли в ходе рабочего визита президента Узбекистана, Шавката Мирзиёева, в Венгрию. На встрече с премьер-министром Венгрии, Виктором Орбаном, Мирзиёев обсудил вопросы, связанные с дальнейшим укреплением стратегического партнерства, расширением многогранного сотрудничества между Узбекистаном и Венгрией, а также углублением деловых и культурно-гуманитарных связей.