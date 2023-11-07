Зеленский прокомментировал вопрос с проведением выборов в Украине

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский заявил, что сейчас не время проводить выборы.
Как передает Trend, об этом президент Украины сказал во время видео обращения.
Он отметил, что в сложившейся ситуации в стране "совершенно безответственно вбрасывать в общество тему выборов".
Отметим, что согласно законодательству выборы президента Украины должны состояться в конце марта 2024 года.
Зеленский неоднократно заявлял, что президентские выборы могут состояться только после окончания боевых действий.