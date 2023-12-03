ОАЭ выделят более ста миллионов долларов на решение проблемы нехватки воды

БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выделят 150 миллионов долларов на решение проблем, связанных с нехваткой водных ресурсов.

Об этом сообщили в председательстве 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), передает Trend.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку проектов водной безопасности в наиболее уязвимых странах.

Кроме того, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель COP28 Султан бин Ахмед Аль Джабир сообщил о внесении ОАЭ 100 миллионов долларов США в трастовый фонд Всемирного банка, который финансирует проекты по сокращению выбросов метана и объемов факельного сжигания попутного нефтяного газа.