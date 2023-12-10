В Израиле сообщили о сроке интенсивных боев с ХАМАС в секторе Газа

БАКУ /Trend/ - Интенсивные боевые действия против ХАМАС в секторе Газа будут продолжены еще не менее двух месяцев, сообщает государственное израильское радио Kan со ссылкой на источник.

Согласно информации, после данного периода не предполагается заключения соглашений о прекращении огня в Газе, и локальные операции будут проводиться армейскими подразделениями внутри палестинского анклава.

Сообщается, что в течение этих двух месяцев Израиль планирует активно искать возможности для дополнительных сделок по освобождению похищенных ХАМАС 7 октября и удерживаемых в секторе заложников.