В МИД Ирана вызван временный представитель по вопросам России

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного представителя по делам России в Тегеране в связи с финальным заявлением участников VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), прошедшей в среду в Марракеше, передает Trend.

Временному представителю была вручена нота протеста, так как в заявлении форума упоминался вопрос принадлежности трех островов в Персидском заливе, находящихся в центре территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Министры иностранных дел России и арабских стран, участвовавшие в сессии РАФС, подчеркнули "поддержку всех мирных усилий, включая инициативы и усилия по достижению мирного решения вопроса об островах Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН".

В заявлении иранского ведомства отмечается, что помощник генерального директора департамента стран Персидского залива "напомнил временному представителю России о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности, являющихся основными принципами в системе межгосударственных отношений". "Представитель МИД подтвердил постоянный суверенитет Ирана над тремя островами в Персидском заливе и подчеркнул, что правительство Ирана отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые", - сообщили в ведомстве.