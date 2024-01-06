МИД Турции о назначении посланника генсека ООН по Кипру

БАКУ /Trend/ - Турция и турецко-кипрская сторона выразили согласие на назначение бывшей главы МИД Колумбии Марии Анхелы Ольгин Куэльяр в качестве посланника генерального секретаря ООН по Кипру, предъявив при этом два условия, сообщили в МИД Турции, передает Trend.

Согласно заявлению министерства, Турция и турецко-кипрская сторона выразили свое согласие на это назначение при двух условиях. Во-первых, мандат личного посланника генсека ООН должен быть ограничен исследованием наличия общих позиций между обеими сторонами на острове для возможности начала новых официальных переговоров по урегулированию. Во-вторых, срок действия мандата посланника не должен превышать шести месяцев.

МИД напомнил, что отсутствие общих точек зрения между сторонами подтверждается в докладах генерального секретаря ООН. Отмечается, что предыдущая федеративная модель, рассматриваемая более полувека, не была реализована из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны. Ведомство считает эту модель устаревшей и исчерпавшей себя, подчеркивая, что подтверждение суверенного равенства и равного международного статуса турок-киприотов является неотъемлемым условием для начала нового переговорного процесса на Кипре.