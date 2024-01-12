США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов вблизи города Ходейда

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы США и Великобритании атаковали позиции йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) вблизи портового города Ходейда, который расположен на западе страны.

Как передает Trend, об этом сообщают арабские СМИ.

Согласно информации, атаки на объекты хуситов осуществляются со стороны Красного моря.

Сообщается, что взрывы произошли в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар.

Отмечается, что активно обстреливаются окрестности портового города Ходейда, где расположены важные объекты хуситов.