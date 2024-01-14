Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

В Тель-Авиве около 120 тыс. человек вышли на митинг с призывом освободить заложников

В мире Материалы 14 января 2024 03:32 (UTC +04:00)
В Тель-Авиве около 120 тыс. человек вышли на митинг с призывом освободить заложников

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Примерно 120 тысяч человек вышли на демонстрацию в Тель-Авиве с требованием освободить заложников, захваченных палестинскими радикалами 7 октября и удерживаемых в секторе Газа, передает Trend.

Мероприятие проходило на площади близ комплекса Минобороны, и в нем приняли участие родственники заложников. Митинг стал частью мероприятий, посвященных 100 дням с момента атаки ХАМАС на Израиль и захвата боевиками заложников.

Также в центре Тель-Авива у театра "Габима" прошел митинг протеста с требованием проведения новых выборов в Израиле. Участники блокировали шоссе Аялон на востоке Тель-Авива.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки боевиков ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Израиль ответил блокадой Газы и военными действиями в секторе, а также в Ливане и Сирии.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости