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Война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев - Нетаньяху

В мире Материалы 14 января 2024 20:57 (UTC +04:00)
Война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев - Нетаньяху

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БАКУ /Trend/ - Война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр подчеркнул необходимость продолжения боевых действий, отметив, что предстоит выделить дополнительные средства на безопасность в рамках военного бюджета.

Нетаньяху также подчеркнул важность инвестирования в многолетний план по освобождению страны от зависимости от внешних поставок товаров, сосредотачиваясь на местных закупках и производственных возможностях.

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