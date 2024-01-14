Война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - Война Израиля против ХАМАС продлится еще много месяцев.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр подчеркнул необходимость продолжения боевых действий, отметив, что предстоит выделить дополнительные средства на безопасность в рамках военного бюджета.

Нетаньяху также подчеркнул важность инвестирования в многолетний план по освобождению страны от зависимости от внешних поставок товаров, сосредотачиваясь на местных закупках и производственных возможностях.