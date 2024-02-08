ЮНЕСКО совместно с Японией окажет финансовую помощь Украине

БАКУ /Trend/ - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выделит Украине 14,6 млн долларов на развитие культуры и образования при поддержке Японии, сообщается на сайте ЮНЕСКО, передает Trend.

"Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и постоянный представитель Японии при ЮНЕСКО Такехиро Кано подписали финансовое соглашение на сумму $14,6 млн для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства призваны "возродить культуру, образование и СМИ в Украине". "Организация также усилит мониторинг и оценку ущерба культурному наследию", - сообщили в ЮНЕСКО.