Роналду признан самым высокооплачиваемым атлетом

БАКУ /Trend/ - Нападающий сборной Португалии и саудовского "Ан-Насра", Криштиану Роналду, стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года, согласно ежегодному рейтингу, опубликованному порталом Sportico, передает Trend.

Роналду заработал в прошедшем году $275 миллионов, из которых $215 миллионов составляют зарплата и призовые, а $60 миллионов — различные спонсорские контракты. В 2022 году он занимал третье место в рейтинге с доходом в $115 миллионов. Второе место в рейтинге занял испанский гольфист Джон Рам ($203 миллиона), а третье место занял аргентинский футболист "Интер Майами" Лионель Месси ($130 миллионов).

В топ-10 также входят Килиан Мбаппе ($125 миллионов), Неймар ($121 миллион), Стеф Карри ($98,9 миллионов), Яннис Адетокунбо ($88,4 миллиона), Кевин Дюрант ($86,9 миллиона) и Патрик Махоумс ($84,3 миллиона).

Общий доход 100 самых высокооплачиваемых спортсменов оценивается в $5,4 миллиарда, включая $4,2 миллиарда в виде зарплаты и призовых, а также $1,2 миллиарда за пределами спортивных площадок.

В топ-100 не попала ни одна женщина, самой высокооплачиваемой спортсменкой стала американская теннисистка Кори Гауфф ($22,7 миллиона), а 100-е место занял игрок американского футбола Дерек Карр с доходом $32,5 миллиона.