Роналду обошел Месси по голам

БАКУ /Trend/ - Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил 714-й мяч без учета пенальти, передает Trend.

Это произошло на 17-й минуте матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха", когда 39-летний форвард открыл счет в игре. По данному показателю Роналду обогнал аргентинского нападающего "Интер Майами", Лионеля Месси, у которого 713 голов, не считая реализованных пенальти.

В общей сложности у Роналду 875 голов в 1206 матчах профессиональной карьеры, в то время как у Месси - 821 гол в 1047 играх.