Страны ЕС выделят Украине военную помощь на €21 млрд

БАКУ /Trend/ - Страны Евросоюза намерены выделить Киеву военную помощь в размере €21 млрд в 2024 году.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев.

"В этом году страны ЕС планируют выделить €21 млрд военной помощи. Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше", - заявил он.

Чиновник добавил, что ЕК намерена выделить Киеву €4,5 млрд помощи в марте и €1,5 млрд в апреле.