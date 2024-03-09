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Страны ЕС выделят Украине военную помощь на €21 млрд

В мире Материалы 9 марта 2024 03:35 (UTC +04:00)
Страны ЕС выделят Украине военную помощь на €21 млрд

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Страны Евросоюза намерены выделить Киеву военную помощь в размере €21 млрд в 2024 году.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев.

"В этом году страны ЕС планируют выделить €21 млрд военной помощи. Эта цифра основана на частичных данных, так что реальный объем может оказаться даже больше", - заявил он.

Чиновник добавил, что ЕК намерена выделить Киеву €4,5 млрд помощи в марте и €1,5 млрд в апреле.

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