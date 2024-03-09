Пентагон сертифицировал F-35A на применение ядерного оружия

БАКУ /Trend/ - Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A получил официальную сертификацию на применение ядерного оружия - термоядерной бомбы B61-12, передает Trend.

Сертификат не распространяется на истребитель вертикального взлета и посадки F-35B и палубный F-35C. В пресс-службе ВВС США пока не ответили на вопрос о том, сколько F-35A намечается развернуть в Европе.

Первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61, принятой на вооружение в 1968 году, в модификации B61-12 был выпущен США в ноябре 2021 года. Эта модификация заменит три из четырех существующих вариантов боеприпаса B61.