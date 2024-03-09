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Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана

В мире Материалы 9 марта 2024 21:17 (UTC +04:00)
Асиф Али Зардари избран президентом Пакистана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Кандидат от коалиции во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом во второй раз избран президентом Пакистана, передает Trend.

Согласно информации, Асиф Али Зардари победил на выборах в обе палаты пакистанского парламента и в законодательные органы четырех провинций страны, набрав 411 голосов. Его противник - Махмуд Хан Ачакзай, которого поддерживали сторонники бывшего премьер-министра Имрана Хана, сумел набрать лишь 181 голос.

Премьер-министр Шахбаз Шариф поздравил Асиф Али Зардари с победой.

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