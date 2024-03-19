Китай увеличил импорт газа

БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года Китай достиг рекордного уровня импорта природного газа, который составил 6,060 миллиарда кубических метров, передает Trend.

Этот показатель является самым высоким в истории газовой отрасли страны. По сравнению с январем 2023 года (4,481 миллиарда кубических метров), рост составил 35%. Поставки также значительно выросли по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2023 года (5,527 миллиарда кубических метров).

Китай получает трубопроводный газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. Ожидается, что увеличение поставок газа от "Газпрома" по магистрали "Сила Сибири" послужило одной из причин роста импорта. В годовом исчислении экспорт увеличился на 20 миллионов кубических метров в сутки. Поставки также увеличились на примерно 10 миллионов кубических метров в день с середины ноября, что могло привести к дополнительному увеличению поставок в Китай с начала января. Кроме того, из-за начала поставок российского газа в Узбекистан возможны изменения в балансе газа в регионе Центральной Азии, что расширит возможности экспорта в Китай.