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ФРГ потратит почти €20 млрд из оборонного фонда в 2024 году

В мире Материалы 21 марта 2024 03:33 (UTC +04:00)
ФРГ потратит почти €20 млрд из оборонного фонда в 2024 году

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министерство обороны ФРГ планирует выделить почти пятую часть из €100 млрд фонда на модернизацию армии - €19,8 млрд в текущем году, заявил глава ведомства Борис Писториус, передает Trend.

"Мы ускоряем закупки средств для наших военнослужащих и создаем необходимую инфраструктуру быстрее, чем когда-либо", - сообщил он.

Помимо этого, расходы из госбюджета на нужды обороны, не включая ассигнования из спецфонда, оцениваются примерно в €52 млрд.

Власти Германии регулярно заявляли о намерении активизировать закупки вооружений для обеспечения собственной обороноспособности и устранения недостатков, возникших из-за военной поддержки Украине.

В 2022 году в Германии был создан специальный фонд в размере €100 млрд для модернизации армии. Кроме того, к 2024 году расходы на оборону должны составить 2% от ВВП.

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