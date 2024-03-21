Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии

БАКУ /Trend/ - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назначил председателя Социал-демократической партии Луиша Монтенегру новым премьер-министром страны, передает Trend.

Пресс-служба главы государства сообщила: "Президент Республики после прослушивания партий и коалиций, участвовавших в выборах в Ассамблею Республики (парламент) и получивших депутатские мандаты, и учитывая победу Демократического альянса по количеству мандатов и голосов, решил назначить Луиша Монтенегру на пост премьер-министра".