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Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии

В мире Материалы 21 марта 2024 08:40 (UTC +04:00)
Луиш Монтенегру назначен новым премьер-министром Португалии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назначил председателя Социал-демократической партии Луиша Монтенегру новым премьер-министром страны, передает Trend.

Пресс-служба главы государства сообщила: "Президент Республики после прослушивания партий и коалиций, участвовавших в выборах в Ассамблею Республики (парламент) и получивших депутатские мандаты, и учитывая победу Демократического альянса по количеству мандатов и голосов, решил назначить Луиша Монтенегру на пост премьер-министра".

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