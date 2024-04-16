Ливия стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти

БАКУ /Trend/ - Впервые за последние 10 лет Ливия обошла Нигерию и стала лидером по добыче нефти в Африке. Об этом сообщило экономическое агентство Ecofin, передает Trend.

"На конец марта Ливия наконец стала первой по добыче нефти в Африке - 1,24 млн баррелей в сутки, что на 5,7% выше февральского уровня. Показатели Нигерии - 1,23 млн баррелей в сутки в марте против 1,32 млн баррелей в сутки в феврале", - говорится в сообщении.

Ливийские власти последние месяцы стабильно наращивали производство, в то время как Нигерия постоянно испытывает проблемы с обветшавшей инфраструктурой и вандализмом.