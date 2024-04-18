Иран пригрозил атаковать израильские ядерные центры

БАКУ /Trend/ - Иран заявил, что определил местонахождение ядерных центров Израиля и уничтожит их в случае атаки этой страны, сообщает в четверг Trend.

По словам главы подразделения ядерной обороны и безопасности Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Ахмеда Хакталаба, Тегеран обладает необходимой информацией обо всех целях и готов выпустить мощные ракеты для их уничтожения в случае возможной атаки Израиля.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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