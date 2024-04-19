Аэропорт Дубая ограничил число прибывающих рейсов на 48 часов

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Дубая, являющийся одним из крупнейших транспортных хабов в мире, решил ограничить число прибывающих рейсов с 12:00 по местному времени 19 апреля на 48 часов. Об этом сообщила компания-оператор аэропорта Dubai Airports в соцсети X, передает Trend.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать гостей, пострадавших от задержек, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями. Однако в связи с продолжающимися перебоями в работе и для ускорения процесса восстановления мы временно ограничиваем количество прибывающих рейсов с полудня 19 апреля на 48 часов», — говорится в заявлении Dubai Airports.

Отметим, что мощный ливень обрушился на Дубай в ночь на 16 апреля. Затоплены основные автомагистрали и взлетно-посадочная полоса аэропорта Дубая. В результате десятки рейсов были отменены.