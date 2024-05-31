Австралия выделит Украине более 13 млн долларов

БАКУ /Trend/ - Австралия направит в Украину более $20 млн на закупку энергоносителей и предметов первой необходимости.

Как передает Trend, об этом сказала министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Правительство Австралии выделит еще 31 миллион австралийских долларов ($20,5 миллиона) на решение энергетических и гуманитарных проблем в Украине", - говорится в сообщении министерства.

Министр отметила, что средства будут направлены на удовлетворение приоритетных энергетических потребностей и поддержку народа Украины.

По его словам, 20 миллионов австралийских долларов ($13,3 миллиона) предназначены для обеспечения украинцев отоплением и электроэнергией. 10 миллионов австралийских долларов ($6,6 миллиона), выделенные Управлению ООН по координации гуманитарных вопросов, будут направлены на закупку предметов первой необходимости для женщин, детей, пожилых людей и инвалидов.