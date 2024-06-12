Столтенберг подтвердил намерение НАТО выделять Украине 40 млрд евро

БАКУ /Trend/ - Североатлантический альянс (НАТО) намерен ежегодно выделять 40 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

Как передает Trend, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите "Бухарестской семерки" в Латвии.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите блока в США. Генеральный секретарь добавил, что НАТО обязан поддерживать этот уровень финансирования настолько долго, насколько это потребуется.

Кроме того, генсек выразил уверенность, что на саммите, который пройдет в Вашингтоне, будет принято решение о передаче блока от США полномочий по координации всех военных поставок на Украину.